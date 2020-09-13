TS-BJK maçı beIN Sports 1 canlı izle - Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izleme kelimeleri Google'da oldukça popüler. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk erecek olan Trabzonspor rakibiyle 131 kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 130 maçta siyah-beyazlılar 53, bordo-mavililer ise 45 kez galip geldi. 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-Mavililer'de kritik maç öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor. Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un dev maçta sağ ve sol beki oynayamayacak. Pereira ve Marlon sakatlıkları nedeniyle bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Hosseini'nin de ağrıları sebebiyle kadroda olması beklenmiyor. Geçen günkü idmanda çapraz bağları kopan ve 6 ay forma giyemeyecek olan Anders Trondsen de karşılaşmada süre alamayacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nskala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
Trabzon'daki lig maçları
Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 46 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 23, Beşiktaş da 14 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor 66, Beşiktaş ise 57 gol attı.
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 4-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan karşılaşma ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik adamın izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.
Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması
Trabzonspor, Trabzon'a dönmeyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Norveçli futbolcu için Almanya takımlarından Leipzig'in resmi transfer teklifi verdiğini ve teklifin değerlendirileceğini duyurdu. Trabzon ekibi, henüz Trabzon'a gelmeyen golcü oyuncu için disiplin talimatlarını devreye soktu.
Trabzonspor'da eksik çok!
Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak olan Trabzonspor'da Marlon, Joao Pereira, Anders Trondsen, Sörloth ve Yusuf Sarı eksik.
Yeni transfer montero lisans için bekleyecek
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Mirin ve Douglas'ın ayrılmaya yanaşmaması yeni transfer Montero'nun takıma katılmasını geciktirdi. Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, Montero'ya henüz lisans çıkartmadı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelen Josef de Souza'ya lisans çıkaracak ve son yabancı kontenjanını Brezilyalı isimden yana kullanacak. Montero ise, Mirin veya Douglas'tan birinin takımdan ayrılması durumunda kendine takımda yer bulacak.
Trabzonspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?
Trabzonspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.
Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?
Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz
Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle TIKLA