Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor, Trabzon'a dönmeyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Norveçli futbolcu için Almanya takımlarından Leipzig'in resmi transfer teklifi verdiğini ve teklifin değerlendirileceğini duyurdu. Trabzon ekibi, henüz Trabzon'a gelmeyen golcü oyuncu için disiplin talimatlarını devreye soktu.

Trabzonspor'da eksik çok!

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak olan Trabzonspor'da Marlon, Joao Pereira, Anders Trondsen, Sörloth ve Yusuf Sarı eksik.

Yeni transfer montero lisans için bekleyecek

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Mirin ve Douglas'ın ayrılmaya yanaşmaması yeni transfer Montero'nun takıma katılmasını geciktirdi. Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, Montero'ya henüz lisans çıkartmadı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelen Josef de Souza'ya lisans çıkaracak ve son yabancı kontenjanını Brezilyalı isimden yana kullanacak. Montero ise, Mirin veya Douglas'tan birinin takımdan ayrılması durumunda kendine takımda yer bulacak.

Trabzonspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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