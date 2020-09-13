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    • 13.09.2020 19:52
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    • 13.09.2020 19:52
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    TS-BJK maçı beIN Sports 1 | maçı şifresiz izle!

    TS-BJK maçı beIN Sports 1 me linki maç sırasında oldukça fazla aratılıyor. 'in ilk haftasında , evinde 'ı konuk ediyor. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan iki takım da lige 3 puanla başlamanın peşinde. Trabzonspor'da Sörloth krizi yaşanırken Beşiktaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkan takımının başında olamayacak. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmada Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 53, bordo-mavililer ise 45 kez kazandı. 32 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş'ın 179 golüne, Trabzonspor 145 golle karşılık verdi. Peki bu zorlu Trabzon BJK maçı şifresiz izle ve skoru kaç kaç?

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    TS-BJK maçı beın sports 1 canlı izle! Skor maç kaç kaç?

    TS-BJK maçı beIN Sports 1 canlı izle - Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izleme kelimeleri Google'da oldukça popüler. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk erecek olan Trabzonspor rakibiyle 131 kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 130 maçta siyah-beyazlılar 53, bordo-mavililer ise 45 kez galip geldi. 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-Mavililer'de kritik maç öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor. Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un dev maçta sağ ve sol beki oynayamayacak. Pereira ve Marlon sakatlıkları nedeniyle bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Hosseini'nin de ağrıları sebebiyle kadroda olması beklenmiyor. Geçen günkü idmanda çapraz bağları kopan ve 6 ay forma giyemeyecek olan Anders Trondsen de karşılaşmada süre alamayacak.

    Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nskala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

    Trabzon'daki lig maçları

    Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 46 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 23, Beşiktaş da 14 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor 66, Beşiktaş ise 57 gol attı.

    Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 4-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan karşılaşma ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik adamın izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

    Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması

    Trabzonspor, Trabzon'a dönmeyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Norveçli futbolcu için Almanya takımlarından Leipzig'in resmi transfer teklifi verdiğini ve teklifin değerlendirileceğini duyurdu. Trabzon ekibi, henüz Trabzon'a gelmeyen golcü oyuncu için disiplin talimatlarını devreye soktu.

    Trabzonspor'da eksik çok!

    Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak olan Trabzonspor'da Marlon, Joao Pereira, Anders Trondsen, Sörloth ve Yusuf Sarı eksik.

    Yeni transfer montero lisans için bekleyecek

    Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Mirin ve Douglas'ın ayrılmaya yanaşmaması yeni transfer Montero'nun takıma katılmasını geciktirdi. Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, Montero'ya henüz lisans çıkartmadı.

    Siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelen Josef de Souza'ya lisans çıkaracak ve son yabancı kontenjanını Brezilyalı isimden yana kullanacak. Montero ise, Mirin veya Douglas'tan birinin takımdan ayrılması durumunda kendine takımda yer bulacak.

    Trabzonspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

    Trabzonspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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    Haberler Spor TS-BJK maçı beIN Sports 1 canlı izle | Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle! Skor maç kaç kaç?
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