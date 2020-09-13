



BEŞİKTAŞ 2. YARIDA FARKA GİTTİ

Trabzonspor ikinci yarıya da iyi başladı ancak bir kez daha golleri bulan Beşiktaş oldu. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, penaltı kazandı. 64. dakikadaki penaltıda topun başına geçen Mensah, skoru 2-0 yaptı.

Gollerine devam eden Beşiktaş, Trabzonspor savunması arasından tek başına gol çıkartan Lens ile farkı 3'e çıkarttı. 73. dakikada oyuna giren Lens, 1 dakikada sonra takımı adına golü atan isim oldu.