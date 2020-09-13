



Red Bull-Honda'dan Max Verstappen, Scuderia Alpha Tauri'den Pierre Gasly, Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi, Williams'tan Nicholas Latifi, Haas'tan Kevin Magnussen, McLaren'dan Carlos Sainz, Racing Point'ten Lance Stroll kaza sonucu, Renault'tan Esteban Ocon ise teknik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı ve Toskana Grand Prix'si 12 pilot ile tamamlandı.

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Rusya Grand Prix'si, 27 Eylül'de yapılacak.