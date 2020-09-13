Trabzon’da süper gala

Trabzon'da müthiş kapışma. Trabzonspor ile Beşiktaş ligin ilk haftasında zorlu bir maça çıkacak. 2020-2021 Sezonu'nun ilk derbi maçı özelliğini taşıyan mücadele Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmada Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon forma giyemeyecek. Trabzon'a gelmeyen Sörloth ise bu maçta oynamayacak.

Transfer arayışlarını henüz tamamlamayan Beşiktaş'ta ise Covid-19 teşhisi konan teknik direktör Sergen Yalçın bugün takımının başında olamayacak. Murat Şahin bugün teknik direktörlük görevini üstlenecek. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı bulunan N'Koudou ile henüz lisansı çıkartılmayan Montero kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ise Cyle Larin ve Adem Ljajic Trabzonspor maçının kadrosuna alındı.