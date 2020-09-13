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    • Spor
    • 13.09.2020 Gazete
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    Trabzon’da süper gala

    ile ligin 1. haftasında ilk derbiye çıkıyor. Medical ’nda oynanacak zorlu mücadeleyi yönetecek.

    Trabzon’da süper gala

    Trabzon'da müthiş kapışma. ile ligin ilk haftasında zorlu bir maça çıkacak. 2020-2021 Sezonu'nun ilk derbi maçı özelliğini taşıyan mücadele Medical 'nda saat 20.00'de başlayacak. 'ın yöneteceği karşılaşmada Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon forma giyemeyecek. Trabzon'a gelmeyen Sörloth ise bu maçta oynamayacak.

    arayışlarını henüz tamamlamayan Beşiktaş'ta ise Covid-19 teşhisi konan teknik direktör bugün takımının başında olamayacak. Murat Şahin bugün teknik direktörlük görevini üstlenecek. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı bulunan N'Koudou ile henüz lisansı çıkartılmayan Montero kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ise Cyle Larin ve Adem Ljajic Trabzonspor maçının kadrosuna alındı.

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