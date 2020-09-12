Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.09.2020 04:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2020 04:20
    ABONE OL

    'ta tek kadınlar finali Japon Osaka'nın

    ABD tek kadınlar finalini, Belaruslu rakibi 'yı 2-1 yenen kazandı. Kariyerinde birer ve şampiyonluğu bulunan Osaka, daha önce Avustralya Açık'ta 2 kez şampiyonluğa ulaşan, ABD Açık'ta ise 3. kez finale kalan dünya 27 numarası 'yı 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenerek turnuvanın galibi oldu.

    AA
    ABD Açık'ta tek kadınlar finali Japon Osaka'nın

    ABD tek kadınlar finalini, Belaruslu rakibi 'yı 2-1 yenen kazandı.

    ABD'nin kentinde devam eden grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde gülen taraf 4 numaralı seribaşı Osaka oldu.

    Kariyerinde birer ve şampiyonluğu bulunan Osaka, daha önce Avustralya Açık'ta 2 kez şampiyonluğa ulaşan, ABD Açık'ta ise 3. kez finale kalan dünya 27 numarası 'yı 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenerek turnuvanın galibi oldu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında neredeyse boş tribünler önünde oynanan maçın ilk setini kaybeden 22 yaşındaki genç tenisçi, sonraki iki seti de kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

    Turnuva boyunca maçlardan önce ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahilerin isimlerinin yazılı olduğu yüz maskesi takan Osaka, bu sefer de üzerinde "Tamir Rice" yazılı bir maskeyle korta çıktı.

    ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde bugün Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem karşılaşacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor ABD Açık'ta tek kadınlar finali Japon Osaka'nın
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri