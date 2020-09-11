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    • Spor
    • 11.09.2020 Gazete
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    Ve Fenebahçe’de

    in en hızlı takımı bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan ’un Kongolu stoperi ’ı bitirdi. Geçtiğimiz hafta Tisserand ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. akşam itibariyle aradaki tüm pürüzler çözüldü.

    Ve Tisserand Fener’de

    in en hızlı takımı bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan 'un Kongolu stoperi 'ı bitirdi. Geçtiğimiz hafta Tisserand ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. akşam itibariyle aradaki tüm pürüzler çözüldü.

    27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tisserand sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa 4 yıllık imzayı atacak.

    7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
    2018     yılında Ingolstadt'tan 7 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan tecrübeli stoper geçen sezon 23 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Tisserand 6 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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