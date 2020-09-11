Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ı bitirdi. Geçtiğimiz hafta Tisserand ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. Dün akşam itibariyle aradaki tüm pürüzler çözüldü.

27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tisserand sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa 4 yıllık imzayı atacak.

7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2018 yılında Ingolstadt'tan 7 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan tecrübeli stoper geçen sezon 23 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Tisserand 6 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.