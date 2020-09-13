Son dakika haberi... Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/9bqHmlAkvn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 13, 2020