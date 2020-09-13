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    • 13.09.2020 18:49
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    Son dakika: 'ın 'ya kiralandığını duyurdu

    Son dakika haberi... , 'ın 'ya kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına ’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe ayrılığı duyurdu!

    Son dakika haberi... , 'ın 'ya kiralandığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını duyurdu
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