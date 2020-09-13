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    • 13.09.2020 18:28
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    , 2020 Erkekler 'nda şampiyon oldu!

    2020 Erkekler 'na ev sahipliği yapan temsilcimiz , ikinci ve son maçında temsilcisi K.V. Luboteni Ferizaj'ı 3-0 yenerek eşleşmede durumu 2-0'a getirdi ve namağlup şampiyon oldu.

    DHA
    Halkbank, namağlup Balkan şampiyonu

    Erkek Voleybol Takımı 2020 Erkekler 'nda şampiyon oldu.

    Tarihinde ilk kez namağlup Balkan şampiyonluğunu elde eden Halkbank, 'na da katılma hakkı elde etti. Halkbank, CEV Challenge Kupası 2'nci Turu'nda 'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.

    CEV Challenge Kupası 2'nci Turu'nda ilk karşılaşmalar 06-10 Ekim 2020 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 13-15 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.
    Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde, turnuvayı ikinci sırada bitiren K.V. Luboteni Ferizaj takımına ikincilik şiltini Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Zeybek takdim etti. Balkan Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Halkbank'a ise kupasını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.

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    Haberler Spor Halkbank, 2020 Erkekler Balkan Kupası'nda şampiyon oldu!
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