Halkbank Erkek Voleybol Takımı 2020 Erkekler Balkan Kupası'nda şampiyon oldu.

Tarihinde ilk kez namağlup Balkan şampiyonluğunu elde eden Halkbank, CEV Challenge Kupası'na da katılma hakkı elde etti. Halkbank, CEV Challenge Kupası 2'nci Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.

CEV Challenge Kupası 2'nci Turu'nda ilk karşılaşmalar 06-10 Ekim 2020 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 13-15 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde, turnuvayı ikinci sırada bitiren K.V. Luboteni Ferizaj takımına ikincilik şiltini Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Zeybek takdim etti. Balkan Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Halkbank'a ise kupasını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.