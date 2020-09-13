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    • 13.09.2020 17:56
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    evinde 'yı konuk ediyor | CANLI ANLATIM

    'de ilk haftasında evinde 'yı konuk ediyor. 'nun yöneteceği müsabaka, 'nda oynanıyor. spor-Kasımapaşa maçının takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor

    'de 2020-2021 sezonunun heyecanı ilk hafta maçlarıyla devam ediyor.

    ile 'nın karşılaşacağı maç, 'nda oynanacak. Saat 17.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Müsabakada düdük çalıyor.



    İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ...

    Kayserispor: Lung, Oğuzhan, Yasir, Sapunaru, Miguel Lopes, Kvrzic, Ömer, Campanharo, Situm, Hasan Hüseyin, Anthony.

    Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Jeanvier, Varga, Brecka, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Gohou.

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