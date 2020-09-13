Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun heyecanı ilk hafta maçlarıyla devam ediyor.
Kayserispor ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı maç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Saat 17.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ...
Kayserispor: Lung, Oğuzhan, Yasir, Sapunaru, Miguel Lopes, Kvrzic, Ömer, Campanharo, Situm, Hasan Hüseyin, Anthony.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Jeanvier, Varga, Brecka, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Gohou.