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    • 13.09.2020 18:01
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    'de Ankaragücü, Erzurumspor'u ağırlıyor | CANLI ANLATIM

    'in ilk haftasında Ankaragücü sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Ankara 'ndaki zorlu mücadeleyi yönetiyor. Ankaragücü-BB Erzurumspor maçının takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Ankaragücü - BB Erzurumspor

    'de 2020-2021 sezonun heyecanı ilk hafta maçlarıyla devam ediyor.

    Başkent temsilcisi Ankaragücü, evinde Erzurumspor'u ağırlıyor. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkan iki takımın mücadelesi 'nda oynanıyor.

    Saat 17.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Müsabakada düdük çalıyor.

    İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ...

    Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.

    BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.

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    Haberler Spor Süper Lig'de Ankaragücü, BB Erzurumspor'u ağırlıyor | CANLI ANLATIM
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