Süper Lig'de 2020-2021 sezonun heyecanı ilk hafta maçlarıyla devam ediyor.
Başkent temsilcisi Ankaragücü, evinde BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkan iki takımın mücadelesi Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor.
Saat 17.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Müsabakada Burak Şener düdük çalıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ...
Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.
BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.