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    • 13.09.2020 17:49
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    'nde ile karşılaşacak olan 'ın kamp kadrosu belli oldu

    2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi ile karşılaşacak olan 'ın kadrosu resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte Akbaba, Ozornwafor, Emre Taşdemir, , ve bildirilen listede yer almadı.



    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile oynayacağı karşılaşma öncesi oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Taşdemir, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ahmet Çalık bildirilen listede yer almadı.



    İŞTE GALATASARAY'IN OYUNCU LİSTESİ
    Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Donk, Ömer Bayram, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.



    Galatasaray, 17 Eylül Perşembe günü Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Tek maç usulü müsabakayı kazanması durumunda sarı-kırmızılılar, Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşı karşıya gelecek.
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