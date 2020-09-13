Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile oynayacağı karşılaşma öncesi oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Taşdemir, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ahmet Çalık bildirilen listede yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu