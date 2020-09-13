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    • Spor
    • 13.09.2020 Gazete
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    'da bombası

    'da yönetimin gizli bir harekat yönettiği ve ’yı satarak ’yi almak istediği öne sürüldü. Belhanda’nın gitmesi durumunda ’da oynayan Pastore’yi kiralamak için Roma’ya kiralama teklifi yapılacak.

    Pastore bombası

    'da yönetimin gizli bir harekat yönettiği ve 'yı satarak 'yi almak istediği öne sürüldü. Belhanda'nın gitmesi durumunda 'da oynayan Pastore'yi kiralamak için Roma'ya kiralama teklifi yapılacak.

    2 SEZONDUR ROMA'DA
    Belhanda'ya ve bazı Avrupa kulüplerinin talip olması nedeniyle yönetim Faslı oyuncuyu satmanın planlarını kuruyor. Son iki sezondur Roma'da oynayan 31 yaşındaki Pastore'nin sözleşmesi 2023 Haziran ayında bitiyor. Yıldız oyuncu Roma'ya gelmeden önce 7 sezon 'nın takımında forma giydi.

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