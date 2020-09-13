Galatasaray'da yönetimin gizli bir harekat yönettiği ve Belhanda'yı satarak Pastore'yi almak istediği öne sürüldü. Belhanda'nın gitmesi durumunda Roma'da oynayan Pastore'yi kiralamak için Roma'ya kiralama teklifi yapılacak.

2 SEZONDUR ROMA'DA

Belhanda'ya Katar ve bazı Avrupa kulüplerinin talip olması nedeniyle yönetim Faslı oyuncuyu satmanın planlarını kuruyor. Son iki sezondur Roma'da oynayan 31 yaşındaki Pastore'nin sözleşmesi 2023 Haziran ayında bitiyor. Yıldız oyuncu Roma'ya gelmeden önce 7 sezon Fransa'nın PSG takımında forma giydi.