Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.09.2020 19:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2020 19:07
    ABONE OL

    Son dakika: Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

    Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
    Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

    Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

    Gaziantep FK: (Muhtemel) Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana-Bıyık, Morais, Kenan, Sousa, Maxim, Güray, Andre.

    SAHASINDAKİ SON 10 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI
    Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

    SADECE 9 MAÇTA GOL ATAMADI
    Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

    Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

    Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

    EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0'LIK SONUÇLARLA
    Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

    Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri