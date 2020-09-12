2019-2020 sezonunu 6. sırada tamamlayan Galatasaray bu akşam saat 20.00'de evinde Gaziantep FK ile mücadele ediyor. Heyecan dolu karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler özellikle bu saatlerde Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, GS Gaziantep FK maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
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GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Gaziantep FK mücadele ediyor. Karşılaşma 12 Eylül Cumartesi saat 20:00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao
Gaziantep FK: (Muhtemel) Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana-Bıyık, Morais, Kenan, Sousa, Maxim, Güray, Andre.
GALATASARAY, GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
SAHASINDAKİ SON 10 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.
SADECE 9 MAÇTA GOL ATAMADI
Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.
Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.
EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0'LIK SONUÇLARLA
Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.