2019-2020 sezonunu 6. sırada tamamlayan Galatasaray bu akşam saat 20.00'de evinde Gaziantep FK ile mücadele ediyor. Heyecan dolu karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler özellikle bu saatlerde Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, GS Gaziantep FK maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Gaziantep FK mücadele ediyor. Karşılaşma 12 Eylül Cumartesi saat 20:00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.