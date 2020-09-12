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    • 12.09.2020 17:14
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    • 12.09.2020 17:14
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    SK - | CANLI ANLATIM

    'in yeni ekibi , 'u konuk ediyor. Saat 17:00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen. Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    Fatih Karagümrük-Malatyaspor | CANLI

    'de 2020-2021 sezonunda ilk hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekibi ile BtcTurk karşı karşıya geliyor.

    FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Murat, Vato, Mevlüt Erdinç, Ndao, Sobiech.

    Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana.

    Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

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