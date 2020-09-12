Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.09.2020 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2020 10:32
    ABONE OL

    'e 2 yeni talip daha! Adı 'yle anılıyordu ama...

    2017 yılından bu yana formasını giydiği Roma'dan ayrılacağı konuşulan 'in talipleri artıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari ve 23 yaşındaki genç yıldızı yakın takibe aldı. İşte detaylar...

    Roma'nın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı Cengiz Ünder'in adı Napoli ile anılsa da 2 yeni teklif aldığı ortaya çıktı.

    Sky Sports, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Cagliari'nin Cengiz Ünder'i transfer etmek istediğini yazdı. Cagliari Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco'nun, eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

    HERTHA BERLIN DE İSTİYOR
    İtalyan basınında yer alan bir diğer haberde ise Bundesliga ekibi Hertha Berlin'in Cengiz Ünder'e talip olduğu iddia edildi.

    Alman kulübünün, milli yıldız için istekli olduğu ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Cengiz Ünder'e 2 yeni talip daha! Adı Napoli'yle anılıyordu ama...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri