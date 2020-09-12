Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.09.2020 21:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2020 21:43
    ABONE OL

    "hat-trick" yaptı, yeni sezona galibiyetle başladı!

    'de son şampiyon , 2020-2021 sezonunun ilk haftasında gol düellosuna sahne olan maçta 'ı 4-3 mağlup etti. "hat-trick" yaptı.

    Liverpool yeni sezona galibiyetle başladı

    'de son şampiyon , 2020-2021 sezonunun ilk haftasında gol düellosuna sahne olan maçta 'ı 4-3 mağlup etti.

    Anfield Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 4. dakikada 'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Salah, Liverpool'da üst üste 4. sezon ligdeki açılış maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

    Leeds United, 12. dakikada Jack Harrison ile 1-1 beraberliği yakalarken, ev sahibi ekip 20. dakikada Virgil Van Dijk ile bir kez daha öne geçti.

    Pes etmeyen Leeds United, 30. dakikada Patrick Bamford ile yeniden beraberliği bulsa da 33. dakikada tekrar sahneye çıkan Muhammed Salah skoru 3-2'ye getirdi ve Liverpool devreyi önde kapattı.

    İkinci yarıya iyi başlayan Leeds United, 66. dakikada Mateusz Klich'in golüyle skoru 3-3 yaptı. Liverpool'da 88. dakikada penaltıdan attığı golle "hat-trick" yapan Muhammed Salah, maçın sonucunu belirledi: 4-3.

    Liverpool, ligdeki ikinci maçında 20 Eylül'de 'ye konuk olacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Muhammed Salah "hat-trick" yaptı, Liverpool yeni sezona galibiyetle başladı!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri