Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut maçın ardından konuştu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bulut, "İlk yarıda golü bulmalıydık. İyi olan taraftık. Ama pozisyonları gole çeviremediğimiz gibi penaltıyı da değerlendiremedik" dedi.

PANİK YAPMAMAMIZ OLUMLU

Bulut şöyle devam etti: Fazla pozisyon vermedik. Ama rakip öne geçti. Atamayınca yiyorsunuz. Maçı çevirmek için 2 katı efor sarfettik. Sonuçta kazandık ve mutluyuz.

DAHA İYİ FUTBOL OYNAYACAĞIZ

Penaltı kararları yanlış değil. Yenilerin hepsini oynatamazdım. Tam hazır değiller. Tam kadro uyum içinde olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. Çok daha iyi oynayacağız.