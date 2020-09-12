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    • Spor
    • 12.09.2020 Gazete
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    Bambaşka bir Fener geliyor! maçın ardından konuştu

    Sezona galibiyetle başlayan ’nin maçın ardından konuştu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bulut, “İlk yarıda golü bulmalıydık. İyi olan taraftık. Ama pozisyonları gole çeviremediğimiz gibi penaltıyı da değerlendiremedik” dedi.

    Bambaşka bir Fener geliyor!

    Sezona galibiyetle başlayan 'nin maçın ardından konuştu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bulut, "İlk yarıda golü bulmalıydık. İyi olan taraftık. Ama pozisyonları gole çeviremediğimiz gibi penaltıyı da değerlendiremedik" dedi.

    PANİK YAPMAMAMIZ OLUMLU
    Bulut şöyle devam etti: Fazla pozisyon vermedik. Ama rakip öne geçti. Aayınca yiyorsunuz. Maçı çevirmek için 2 katı efor sarfettik. Sonuçta kazandık ve mutluyuz.

    DAHA İYİ FUTBOL OYNAYACAĞIZ
    Penaltı     kararları yanlış değil. Yenilerin hepsini oynatamazdım. Tam hazır değiller. Tam kadro uyum içinde olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. Çok daha iyi oynayacağız.

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