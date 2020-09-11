Süper Lig'in ilk haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe zafer parolasıyla sahaya çıkıyor. Sezon öncesinde kadrosunun büyük bölümünü yenileyen Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Futbolseverler ise Rizespor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, Çaykur Rizespor FB maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte o sorunun yanıtı...

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ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor Fenerbahçe maçı 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Ahmet İbanoğlu olacak.