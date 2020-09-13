



MALİYETİ YÜKSEK AMA...

Uruguaylı'nın fotoğraflarındaki yorumların sayısı kısa sürede artarken, en çok yer alan emojiler sarı-lacivert kalpler oldu. İstediği yüksek ücret nedeniyle Fransız ekipleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Cavani, Atletico Madrid ile masaya oturmuştu. Ancak tarafların görüşmelerde somut bir adım atamadığı öğrenildi. Bu arada kısa süre içinde golcü transferini bitirmesi beklenen Fenerbahçe'nin gündeminde Mandzukic ve Papiss Cisse'nin olduğu da iddia ediliyor.