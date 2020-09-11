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    • Spor
    • 11.09.2020 Gazete
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    'de uzun süredir akılları meşgul eden sorun çözüldü. Sarı-Lacivertli yönetim dün anlaşmasını tamamladı ve limit artırımı ile ilgili evrakları ’ye gönderdi. Ardından yeni ler Gökhan, Caner, , Thiam, Sosa, , Sinan, Lemos, , Novak, Barış ve İsmail’in lisansı çıkarıldı.

    Tüm lisanslar tamam

    'de uzun süredir akılları meşgul eden sorun çözüldü. Sarı-Lacivertli yönetim dün anlaşmasını tamamladı ve limit artırımı ile ilgili evrakları 'ye gönderdi. Ardından yeni ler Gökhan, Caner, , Thiam, Sosa, , Sinan, Lemos, , Novak, Barış ve İsmail'in lisansı çıkarıldı.

    Fenerbahçe böylece yaşanan krizi Rize maçından 24 saat önce çözmüş oldu.

    KANARYA RAKİBİNE ÇOK ÜSTÜN
    Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe bugün Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 38 karşılaşmanın 23'ünü Fener, 7'sini Rize kazandı, 8 maç ise berabere bitti.

    4 MAÇTIR KAZANAMIYOR!
    Kanarya 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı. Fener son galibiyeti 'de aldı

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