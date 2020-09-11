Süper Lig fikstür 1. hafta! Süper Lig maçları saat kaçta? Süper Lig hangi kanalda?

1. hafta Süper Lig fikstür futbol severler tarafından araştırılıyor. Süper Lig fikstürü ve maç programı merak ediliyor. Peki, Süper Lig maçları saat kaçta? Süper Lig hangi kanalda? Salgın nedeniyle sezonun ilk devresindeki karşılaşmalarda futbolseverler tribünde yer alamayacak. Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon 21 takımla yapılacak.
SÜPER LİG HANGİ KANALDA?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından izlenebilecek.
SÜPER LİG FİKSTÜR! (1.HAFTA)
11.09.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
12.09.2020 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR
12.09.2020 17:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
12.09.2020 20:00 GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12.09.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
13.09.2020 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
13.09.2020 17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
13.09.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
13.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
14.09.2020 20:00 HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
İLK KEZ 21 TAKIMLA OYNANACAK
Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon 21 takımla yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun geride kalan sezon küme düşmeyi kaldırmasıyla ligi düşme hattında tamamlayan MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, yeni sezonda da ligde yer alacak.
Süper Lig'de geride kalan 62 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, biri de 22 takımla oynanmıştı.
Ligde 21 takımın yer almasından dolayı her haftayı bir takım maç yapmadan (Bay) geçecek.
HAFTA İÇİ MAÇ OYNANACAK
Süper Lig'de bu sezon 9 haftanın karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun planlamasına göre ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde yapılacak.
Süper Lig'de 2020-21 sezonun sonunda 4 takım küme düşecek.
Ligi 18, 19, 20 ve 21. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2021-22 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
TFF 1. Lig'den 3 ekibin yükselmesiyle Süper Lig, 2021-22 sezonunda 20 takımla oynanacak.