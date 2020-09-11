Süper Lig fikstür 1. hafta! Süper Lig maçları saat kaçta? Süper Lig hangi kanalda?

1. hafta Süper Lig fikstür futbol severler tarafından araştırılıyor. Süper Lig fikstürü ve maç programı merak ediliyor. Peki, Süper Lig maçları saat kaçta? Süper Lig hangi kanalda? Salgın nedeniyle sezonun ilk devresindeki karşılaşmalarda futbolseverler tribünde yer alamayacak. Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon 21 takımla yapılacak.

SÜPER LİG HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından izlenebilecek.

SÜPER LİG FİKSTÜR! (1.HAFTA)

11.09.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

12.09.2020 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR