Fenerbahçe'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde, vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan 328.1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son dakika: Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Ekim ayına ertelendi...
Fenerbahçe'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 2021 Mayıs'a kadar olan 328.1 TL borcun 2021 Ekim ayına ertelendiği bildirildi.
Fenerbahçe'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde, vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan 328.1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.