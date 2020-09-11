Fenerbahçe'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde, vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan 328.1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.



