SEZONUN İLK GOLÜ RİZE'DEN

Ev sahibi Çaykur Rizespor, mücadelenin ikinci yarısında yakaladığı fırsatı gole çevirdi. Dario Melnjak'ın asistini iyi değerlendiren Skoda, 59. dakikada Çaykur Rizespor'u Fenerbahçe karşısında öne geçiren golü attı. 1-0

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Süper Lig'de yeni sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başladı. Ev sahi Rizespor ve Fenerbahçe, karşılıklı pozisyon bulmalarına rağmen mücadelenin ilk 45 dakasında tabelayı değiştiremedi.

Gole en çok yaklaşan Fenerbahçe ise kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 32. dakikadaki penaltı atışında topun başına geçen Caner Erkin, kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi.

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



