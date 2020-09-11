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    • 11.09.2020 16:40
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    ayrılığı KAP'a bildirdi! Genç yıldız Adana'da

    , genç orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in Adana'a transfer olduğunu KAP'a yaptığı açıklama ile bildirdi. Akdeniz temsilcisi bu transfer için sarı-kırmızılı ekibe 900 bin lira ödeyecek.

    Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi

    , genç orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in Adana'a transfer olduğunu açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
    "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir."

    Geçen sezonun ikinci yarısında Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen Celil Yüksel, Adana temsilcisinde 10 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

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    Haberler Spor Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi! Genç yıldız Adanaspor'da
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