Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.09.2020 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2020 10:20
    ABONE OL

    Lerma'dan flaş yanıtı! İlk kez doğruladı

    'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan , Kolombiya basınına geleceği ile ilgili konuştu. Yıldız isim Galatasaray'ın ilgisini doğrularken, transfer girişimlerinin henüz sonuçlanmadığını söyledi.

    fotomac.com.tr
    Lerma'dan flaş Galatasaray yanıtı

    Kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gündemine almıştı.

    Kolombiyalı orta saha oyuncusu, ülkesinde yayın yapan Blu Radio'ya geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

    Galatasaray başta olmak üzere birkça kulübün daha kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan 25 yaşındaki yıldız, henüz net bir gelişme yaşanmadığını ve sezona İngiltere'de başlayacağını söyledi.

    Lerma yaptığı açıklamada, "Şu an netleşen bir durum yok. Bildiğim tek şey, şu anda Bournemouth ile bir sözleşmem var ve çalışmaya devam ediyorum. Yeni sezona şu anki kulübümde başlayacağım gibi gözüküyor" dedi.

    "HER ŞEY TANRI'NIN ELLERİNDE"
    Transfer için bekleyiş içerisinde olduğunu belirten Lerma, "Her şey Tanrı'nın ellerinde. Bekleyip ne olacağını göreceğiz. Transfer dönemi 5 Ekim'de bitecek ve ne olacağı belli değil. Süreç devam ediyor. Tanrı, beni olmam gereken yere gönderecek." ifadelerini kullandı.

    2018 yılında 28 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bournemouth'a transfer olan Lerma'nın, İngiliz kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kolombiyalı yıldız, geçen sezon 33 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Lerma'dan flaş Galatasaray yanıtı! İlk kez doğruladı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri