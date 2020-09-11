Kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gündemine almıştı.

Kolombiyalı orta saha oyuncusu, ülkesinde yayın yapan Blu Radio'ya geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray başta olmak üzere birkça kulübün daha kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan 25 yaşındaki yıldız, henüz net bir gelişme yaşanmadığını ve sezona İngiltere'de başlayacağını söyledi.

Lerma yaptığı açıklamada, "Şu an netleşen bir durum yok. Bildiğim tek şey, şu anda Bournemouth ile bir sözleşmem var ve çalışmaya devam ediyorum. Yeni sezona şu anki kulübümde başlayacağım gibi gözüküyor" dedi.