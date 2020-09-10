Ve beklenen oldu. Fenerbahçe Vedat Muriç için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriç'in İtalya'nın Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" dendi. Lazio'nun Vedat için Fenerbahçe'ye toplamda 20 milyon 350 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

Bu paranın 17.5 milyon Eurosu bonservis bedeli diğer kalan kısımda bonuslardan oluşacak. 5 yıllık sözleşme yapılacak olan Vedat Muriç'e ise yıllık 1 milyon 800 bin Euro ödenecek.