Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ve 'a bildirildi

    Ve beklenen oldu. için ile görüşmelere başlandığını ’a bildirdi. Yapılan açıklamada, “ A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriç’in ’nın Lazio kulübüne i konusunda görüşmelere başlanmıştır” dendi. Lazio’nun Vedat için Fenerbahçe’ye toplamda 20 milyon 350 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

    Ve Vedat KAP'a bildirildi

    Ve beklenen oldu. için ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Yapılan açıklamada, " A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriç'in 'nın Lazio kulübüne i konusunda görüşmelere başlanmıştır" dendi. Lazio'nun Vedat için Fenerbahçe'ye toplamda 20 milyon 350 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

    Bu paranın 17.5 milyon Eurosu bonservis bedeli diğer kalan kısımda bonuslardan oluşacak. 5 yıllık sözleşme yapılacak olan Vedat Muriç'e ise yıllık 1 milyon 800 bin Euro ödenecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ve Vedat Muriç KAP'a bildirildi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri