Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta ne zaman? Süper Lig 1. hafta açılış maçında Ç.Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Peki, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta ne zaman? İşte yanıtı…

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. 11 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.