AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA şampiyon oldu. Eczacıbaşı ilk seti 25-14, 2. seti 25-22 kazandı. Vakıfbank, üçüncü seti 25-18, dördüncü seti ise 27-25 aldı. Tie-break setinde Eczacıbaşı seti 15-12, maçı da 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

NBA'DE EN İYİ SAVUNMA 5'İ BELLİ OLDU

NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı. Yılın en iyi savunma 5'leri, 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamayla belirlendi. Savunma 5'inde Kawhi Leonard (LA Clippers), Brook Lopez (Milwaukee), Bam Adebayo (Miami), Patrick Beverley (LA Clippers), Eric Bledsoe (Milwaukee).

TFF LİGDEKİ 6 KULÜBÜ PFDK'YA SEVKETTİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, 2020- 2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

OLLİE WATKİNS REKOR ÜCRETLE ASTON VİLLA'DA

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, rekor bonservis bedeliyle Brentford'da forma giyen Ollie Watkins'i renklerine bağladı. 24 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Aston Villa oyuncuya 28 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyecek.





MEHMET SEPİL GÖREVİNİ BIRAKTI!

Mehmet Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi. Sepil, 12 Ağustos'ta yapılan oylamada yeniden başkanlığa seçilmişti.

FRANSIZ STOPER BİLLONG İLE 2+1 YILLIK ANLAŞMA

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransız stoper Jean- Claude Billong ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Bordo-Beyazlılar, 26 yaşındaki Fransız stoper Jean-Claude Billong ile savunmasını güçlendirecek. Billong, son olarak Salernitana'da forma giydi.