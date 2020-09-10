MARLON VE PEREIRA DA BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Trabzonspor Kulübü, Trondsen'in yanı sıra Marlon ve Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili de açıklamada bulundu. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre Marlon ve Pereira da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İşte o açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, oyuncularımız Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.