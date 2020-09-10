F1 bilet fiyatları ne kadar? 2020 Türkiye İstanbul Park F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak?

F1 bilet fiyatları ne kadar? 2020 F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2020 Türkiye İstanbul Park F1 biletleri arama motorlarında sorgulanıyor. Tarihi etkinliği yerinde takip etmek isteyenler F1 biletlerini satın almanın yollarını araştırıyor. Peki, F1 bilet fiyatları ne kadar? F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Yıllar sonra İstanbul'da yapılacak tarihi yarışın tarihi 13-15 Kasım olarak belirlendi.

F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri yarın itibariyle satışa sunulacak! Bilet satışı şimdilik sadece internet üzerinden olacak. Biletlerin 11 Eylül tarihinde sabah veya öğle saatlerinde satışa çıkması bekleniyor.