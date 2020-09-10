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    • 10.09.2020 17:44
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    Son dakika: 'dan ve 'a ceza!

    Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Açıklanan kararlara göre, ve ile birlikte 7'si olmak üzere 9 kulübe ceza verildi.

    PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

    Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Açıklanan kararlara göre, ve ile birlikte 7'si olmak üzere 9 kulübe ceza verildi.

    İŞTE PFDK KARARLARI:
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.09.2020 tarih ve 2 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
    1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

    2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

    3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

    4- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

    5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

    6- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

    7- Kulübünün, 19.08.2020 tarihinde oynanan A.Ş.-ALANYASPOR, 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALANYASPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

    8- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

    9- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALANYASPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve daha önce aynı hususta İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Karar verilmiştir.

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    Haberler Spor Son dakika: PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!
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