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    • 10.09.2020 21:58
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    Fransız stoper ile anlaştı

    Yeni sezona bomba bir giriş yapan de durmuyor. Birçok futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler son olarak Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen 27 yaşındaki Fransız savunmacı transferinde mutlu sona ulaştı.

    Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaştı

    döneminin hızlı takımlarından bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. 'un haberine göre sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un Kongolu stoperi 'ın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

    Futbola Monaco alt yapısında başlayan Tisserand, 'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi.

    MARCEL TISSERAND KİMDİR?
    2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.

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