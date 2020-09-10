Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı. Turuncu-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ve Rafael'in ardından Nacer Chadli'yi de kadrosuna katarak bu sezon 3. transferini gerçekleştirdi.
11 NUMARAYI GİYECEK
Resmi siteden yapılan açıklamada, Belçikalı kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 31 yaşındaki yıldız isim, turuncu-lacivertli takımda 11 numaralı formayı giyecek.
Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Monaco'dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.
Nacer Chadli'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Standard Liege altyapısında yetiştikten sonra Hollanda'da Maastricht, AGOVV Apeldoorn ve Twente formaları giyen Belçikalı oyuncu, 2013'te 8.15 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. 2016'da 15.2 milyon Euro'ya bir başka İngiliz ekibi West Brom'a giden Chadli, özellikle Belçika Milli Takımı'ndaki başarılı performansı sonrası 2018'de 12 milyon Euro karşılığında Monaco tarafından transfer edilmişti.
Bonservisinin bulunduğu Monaco'dan transfer edilen 31 yaşındaki sol açık, geride bıraktığımız sezonu Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık olarak geçirmişti.
Fas asıllı yıldız, Belçika Milli Takımı forması altında çıktığı 59 maçta 8 gol atmayı başardı.