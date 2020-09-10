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    • Spor
    • 10.09.2020 Gazete
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    ’de son aday

    Vedat Muric’in Lazio’ya inin ardından yeni bir golcü için ciddi bir mesai harcayan Tanzanyalı santrfor için ’nın kapısını çaldı. Kalinic transferinden vazgeçen Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor.

    Fenerbahçe’de son aday Samatta

    Vedat Muric'in Lazio'ya inin ardından yeni bir golcü için ciddi bir mesai harcayan Tanzanyalı santrfor için 'nın kapısını çaldı. Kalinic transferinden vazgeçen Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor.

    ASTON VILLA GERİ ADIM ATTI
    Daha önce Samatta için kiralama tekliflerine kapıyı kapayan İngiliz kulübü Aston Villa'nın bu konuda yumuşadığı ve satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
    Görüşmelerin bugün de devam edeceği belirtiliyor. Samatta daha önce hem hem de Fenerbahçe ile birlikte anılmış ancak maliyetinin yüksekliği nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

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