Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin ardından yeni bir golcü için ciddi bir mesai harcayan Fenerbahçe Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta için Aston Villa'nın kapısını çaldı. Kalinic transferinden vazgeçen Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor.

ASTON VILLA GERİ ADIM ATTI

Daha önce Samatta için kiralama tekliflerine kapıyı kapayan İngiliz kulübü Aston Villa'nın bu konuda yumuşadığı ve satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Görüşmelerin bugün de devam edeceği belirtiliyor. Samatta daha önce hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile birlikte anılmış ancak maliyetinin yüksekliği nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.