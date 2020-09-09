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    • Spor
    • 09.09.2020 Gazete
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    için resmi teklif

    , Palmerias forması giyen lı stoper için menajerler aracılığıyla yaptığı nabız yoklamalardan sonra resmi teklifi yaptı. Bordo-mavililer Brezilya kulübüne 2 yıllık kiralama ve 500 bin Euro kiralama bedeli önerdi.

    Hugo için resmi teklif

    , Palmerias forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo için menajerler aracılığıyla yaptığı nabız yoklamalardan sonra resmi teklifi yaptı. Bordo-mavililer kulübüne 2 yıllık kiralama ve 500 bin Euro kiralama bedeli önerdi. Brezilya kulübünün bu rakama vereceği cevap beklenirken, oyuncunun ısrarla gelmek istemesi Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. başlayan Brezilya liginde oynanan 7 maçın ikisinde görev yaptı. Son lig karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan Hugo'nun menajeri de kulüple oyuncunun ayrılması için görüşmeleri sürdürüyor.

    CEVAP MERAK KONUSU
    Trabzonspor     Yönetimi'nin Vitor Hugo'nun transferini bir an önce gerçekleştirmek istediği ortaya çıktı. Palmeiras'ın vereceği cevap merakla bekleniyor.

    Bordo-Mavili yönetim olumsuz bir cevap alması durumunda listede bulunan diğer adaylarla görüşme masasına oturacak.

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