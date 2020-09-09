Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür! Süper Lig 1. hafta fikstürü!

Süper Lig 1. hafta fikstürü! Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür arama motorlarında sorgulanıyor. Ligde 2020 – 2021 futbol sezonu heyecanı başlıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele merakla izlenecek. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma olarak belirledi.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.

Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de,