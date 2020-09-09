Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür! Süper Lig 1. hafta fikstürü!

Süper Lig 1. hafta fikstürü! Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür arama motorlarında sorgulanıyor. Ligde 2020 – 2021 futbol sezonu heyecanı başlıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele merakla izlenecek. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma olarak belirledi.
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.
Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de,
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.
11 Eylül 2020'de başlayacak olan Süper Lig'de 2020-21 sezonu, 16 Mayıs Pazar günü oynanancak son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
11.09.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
12.09.2020 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR
12.09.2020 17:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
12.09.2020 20:00 GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12.09.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
13.09.2020 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
13.09.2020 17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
13.09.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
13.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
14.09.2020 20:00 HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK