Galatasaray, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Adem Büyük ile yollarını ayırdı. Tecrübeli golcünün sözleşme fesih bedeli olarak Galatasaray'a 2 milyon lira ödeyeceği açıklandı.
İŞTE GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI
Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
📢 Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir. pic.twitter.com/ubdo2PVevx— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 9, 2020
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Golcü futbolcunun Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve senede 6 milyon lira kazanacağı belirtildi.