Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.09.2020 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2020 15:29
    ABONE OL

    'da flaş ayrılık! 'ün sözleşmesi feshedildi

    Son dakika haberine göre , geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ile yollarını ayırdı. Tecrübeli golcünün sözleşme fesih bedeli olarak Galatasaray'a 2 milyon lira ödeyeceği açıklandı.

    Galatasaray'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Adem Büyük ile yollarını ayırdı. Tecrübeli golcünün sözleşme fesih bedeli olarak Galatasaray'a 2 milyon lira ödeyeceği açıklandı.

    İŞTE GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI
    Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
    Golcü futbolcunun Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve senede 6 milyon lira kazanacağı belirtildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'da flaş ayrılık! Adem Büyük'ün sözleşmesi feshedildi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri