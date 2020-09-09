İŞTE GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

📢 Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir. pic.twitter.com/ubdo2PVevx — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 9, 2020

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Golcü futbolcunun Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve senede 6 milyon lira kazanacağı belirtildi.