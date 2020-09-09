"EURO2020'YE HAZIR OLURUZ"

"Forvette problem olduğunu düşünmüyorum. orta sahadan top gelmezse, forvet bir şey yapamaz. İlk maçta Burak ağabeyde, ikinci maçta Enes Ünal da bunu hissettim. Hoca değişik takımla oynadı. Gençleri ve yeni isimleri görmek istiyor. Milli Takım, EURO2020'ye hazır olacaktır. Ben de heyecanlıyım."

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAK ETTİ"

"Çağlar Söyüncü ile bugün konuştum. Zaten her gün konuşuyoruz. Benim en yakın arkadaşım. Milli Takım'da uyumadığımız anlar dışında sürekli beraberiz. Leicester, bana 1,5 saat uzak, burada da sürekli görüşüyoruz. Premier Lig'de yılın 11'inde olmayı hak etti. Van Dijk ile en iyisi. Biz oyunculara anket yapmışlardı, ben de Van Dijk ve Çağlar'ı seçtim. Bunu ona da mesajla söyledim, bana gülerek geri döndü."

"KASIM AYINDA KADRODA OLURUM"

"Şenol Güneş haftada bir beni arıyor ve durumumu soruyor. Allah razı olsun. Oynamadığım zamanlarda da beni çağırdı ve oynattı. Ekim ayındaki maçlarda olmayacağımı ona da söyledim. her şey planladığımız gibi giderse ve hoca da çağırırsa, Kasım ayında Milli Takım kadrosunda olmak isterim."