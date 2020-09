Okay Yokuşlu valizini topladı

Orta sahada rotasyon için yerli oyuncu transferine yönelen Galatasaray, Okay Yokuşlu transferine çok yaklaştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Okay'ın kiralanması konusunda oyuncuyla kesin olarak anlaşma sağladı.

CELTA VIGO ÇARK ETTİ

Okay'ın bonservisini elinde tutan İspanyol Celta Vigo kulübü önce kiralamaya yanaşmamış satışın gerçekleşmesini istemişti. Ancak gelen bilgilere göre İspanyol yöneticiler artık kiralama konusuna daha fazla sıcak bakmaya başladı. Görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği Sarı-Kırmızılı yöneticilerin transferi en kısa sürede bitirmek için çaba sarfettiği belirtildi.

6 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Bu arada Okay Yokuşlu'nun takımla birlikte çalışmalara katılmadığı öğrenildi. Bu haber genç oyuncunun transferinin yakın olduğunun bir kanıtı gibi oldu. Okay'ın haber beklediği, mümkün olan en kısa sürede İstanbul'a gelip Galatasaray'a katılmak istediği bildirildi. Okay Yokuşlu 2018 yılında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro gibi biri rakama transfer olmuş ve transferi o dönemde oldukça konuşulmuştu. Okay 24 kez de milli formayı giydi.