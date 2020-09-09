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    • 09.09.2020 18:28
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    Son dakika: 'den 6 kulüp 'ya sevk edildi!

    (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'den , , , , ve Demir Grup 'un 'ye sevk etti.

    AA
    6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

    (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    DİSİPLİN İHLALLERİ
    TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle , , , , ve Demir Grup 'un PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

    Açıklamada, 6 kulübün de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

    Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Altay ve Menemenspor'un da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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