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    • 09.09.2020 11:58
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    : Trabzon - derbisinin hakemi belli oldu

    haberine göre Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında oynanacak olan Trabzon - derbisinin hakemi oldu. Haftanın açılış karşılaşması Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.

    Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.


    *Ali Şansalan

    Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    11 Eylül Cuma:
    20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

    12 Eylül Cumartesi:
    17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık
    17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
    20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
    20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

    13 Eylül Pazar:
    17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
    17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
    20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
    20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

    14 Eylül Pazartesi:
    20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
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