Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.