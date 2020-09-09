Aboubakar serbest kalıyor

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alan Aboubakar kulübü Porto'dan alacaklarına karşılık bonservisini alarak serbest kalma konusunda anlaştı. Sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda fazla şans bulamayan Kamerunlu golcünün bu gelişmeden sonra Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Aboubakar'ı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

Aboubakar'da yapılan tetkikler sonucunda birşeye rastlanmazsa bu oyuncunun Beşiktaş'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aboubakar'a Beşiktaş dışında başka kulüplerin de talip olduğu öne sürüldü. Siyah-Beyazlı yönetim Aboubakar olmazsa diğer alternatiflere yönelecek.