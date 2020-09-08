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    • 08.09.2020 09:43
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    'ta Aboubakar transferi zora girdi

    Forvet arayışlarına devam eden , eski golcüsü Aboubakar ile temasını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın da ilgilendiklerini açıkladığı Kamerunlu golcünün siyah-beyazlı ekibe şartlı evet dediği ancak bu teklifin Beşiktaş cephesinde kabul görmediği iddia edildi. İşte detaylar...

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ta, forvet arayışları kapsamında Porto forması giyen eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile 750 bin Euro garanti ve 750 bin Euro başarı bonusu üzerinden anlaşmaya varmış, diğer adaylarla yapılan görüşmeler nedeniyle Kamerunlu golcüyü beklemeye almıştı. Portekiz basınından ise 28 yaşındaki forvet hakkında yeni bir iddia geldi. Record'un haberine göre ödemelerde sıkıntı yaşanmasını istemeyen Aboubakar, Beşiktaş'tan maaşı için banka teminatı talep etti. Bu gelişmenin ardından söz konusu transferin zora girdiği de ifade edildi.

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