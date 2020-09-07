



Windsor Park'ta oynanan maçta Kuzey İrlanda, Norveç'i konuk etti. Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol ve 1 asist, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin ise 1 asistle oynadığı mücadelede Norveç, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. Norveç'in diğer 3 golü Elyounoussi ve Haaland'dan (2) gelirken, Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.