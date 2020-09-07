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    • Spor
    • 07.09.2020 Gazete
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    4 yılda değerini 40'a katladı!

    2016’da ’dan ’ne 500 bin Euro’ya giden Vedat Mruiç Lazio’ya bonuslarla birlikte 20 milyon Euro’ya olmaya hazırlanıyor. Kosovalı forvet 4 yılda değerini tam 40’a katladı.

    4 yılda değerini 40'a katladı!

    'de geçirdiği 1 sezonun ardıdan Lazio ile kesin olarak anlaşan ve bugün de resmi açıklamanın beklendiği Vedat Muriç 4 yılda değerini 40'a katladı. 2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin Euro karşılığında olan Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya gelmişti. Lazio ise Vedat için Fener'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro ödeyecek.

    KIZ KARDEŞİNİ EVLENDİRDİ
    Vedat Muriç önceki gün ülkesi Kosova'daydı. Muriç'in kız kardeşinin düğününe katılmak için Kosova'ya gittiği sonrasında İstanbul'a döndüğü öğrenildi.



    SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 5 PAY!
    Anlaşmaya göre Lazio, 'in, bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 5 pay ödeyecek.

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