Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.

Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina'yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.