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    • 07.09.2020 05:44
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    Açık'ta diskalifiye edildi

    'nin kentinde düzenlenen turnuvasının 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi. Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası , ile korta çıktı.

    ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi

    ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

    Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıktı.

    Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic'in sinirlenip vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet etti.

    Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.

    Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina'yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.
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