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    • 07.09.2020 00:03
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    'ta diskalifiye edildi!

    Tenis Turnuvası 4. turunda kariyerinin 18. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen , sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.

    Djokovic diskalifiye edildi!

    Tenis Turnuvası 4. turunda , sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.

    ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvasının 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

    Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıktı.

    HAKEMİN BOĞAZINA İSABET ETTİ
    Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic'in sinirlenip vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet etti. Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.

    Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina'yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.

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