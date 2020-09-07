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    • Spor
    • 07.09.2020 Gazete
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    Sağ beke son aday

    sağ bek i için listesine bu kez de ’yi ekledi. Siyah- Beyazlı yönetim bir süredir görüşme yaptığı Santon ve Yedlin’in ardından kadrosunda yer alan 21 yaşındaki Senegalli oyuncu Wague’yi kiralamak için Katalan ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    SAĞ BEKE SON ADAY WAGUE

    sağ bek i için listesine bu kez de 'yi ekledi. Siyah- Beyazlı yönetim bir süredir görüşme yaptığı Santon ve Yedlin'in ardından kadrosunda yer alan 21 yaşındaki Senegalli oyuncu Wague'yi kiralamak için Katalan ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    Senegal 'nda da forma giyen Wague, geçtiğimiz sezon Barcelona'da sadece 3 karşılaşmada yer aldı. Barcelona Senegalli oyuncunun Beşiktaş'ta bir sezon oynayıp gelişme kaydetmesine sıcak baktığı ve bu nedenle teklife olumlu yaklaştığı ortaya çıktı. 2 kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

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