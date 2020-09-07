Beşiktaş sağ bek transferi için listesine bu kez de Moussa Wague'yi ekledi. Siyah- Beyazlı yönetim bir süredir görüşme yaptığı Santon ve Yedlin'in ardından Barcelona kadrosunda yer alan 21 yaşındaki Senegalli oyuncu Wague'yi kiralamak için Katalan ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Wague, geçtiğimiz sezon Barcelona'da sadece 3 karşılaşmada yer aldı. Barcelona Senegalli oyuncunun Beşiktaş'ta bir sezon oynayıp gelişme kaydetmesine sıcak baktığı ve bu nedenle teklife olumlu yaklaştığı ortaya çıktı. 2 kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.