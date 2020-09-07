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    • Spor
    • 07.09.2020 Gazete
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    Josef de ’ya 1+1 yıllık teklif

    ’de 3 sezon kaldıktan sonra Al- Ahli’ye giden Josef de ’ya resmi teklifte bulundu. Siyah-Beyazlı yönetim kulübü ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile görüşme gerçekleştirerek teklifi yaptı.

    Josef'e 1+1 yıllık teklif

    'de 3 sezon kaldıktan sonra Al- Ahli'ye giden Josef de 'ya resmi teklifte bulundu. Siyah-Beyazlı yönetim kulübü ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile görüşme gerçekleştirerek teklifi yaptı.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
    Beşiktaş Yönetimi Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını ifade eden De Souza'ya 1+1 yıllık öneri yaptı. Brezilyalı yıldız ve menajeriyle yapılan görüşmelerin devam ettiği gelen bilgiler arasında.

    FENERBAHÇE'DE 136 MAÇA ÇIKTI
    Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha araya gelerek bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması altında toplam 136 maça çıkmış ve fileleri 16 kez havalandırmıştı.

    BU HAFTA GELİŞMELER OLABİLİR
    Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncu için 'dan da onay aldığı ortaya çıktı. sında. Bu transferde bu hafta içinde çok önemli gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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